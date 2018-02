''Não tinha para onde correr. Deus nos salvou'' O trabalho no posto Shell, na esquina da Avenida Pompeia com a Rua Venâncio Aires foi interrompido ontem por volta das 11 horas quando frentistas ouviram sirenes da polícia, carros buzinando e um Fiat Punto prata em alta velocidade. "Não tinha para onde correr. Eram muitas viaturas. Ainda bem que Deus nos salvou", diz uma frentista de 36 anos que preferiu o anonimato e se escondeu no banheiro feminino para tentar proteger-se.