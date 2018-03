Não ter prejuízo com o cartão de crédito

Antes de contratar um cartão de crédito, compare as tarifas cobradas pelas diferentes bandeiras, já que hoje elas são oferecidos por lojas, redes de supermercados, entre outros estabelecimentos.

2.Quais outros cuidados devo ter antes de contratar o cartão?

Negocie o valor da anuidade, principalmente se o cartão for contratado com o seu banco.

3. Que outras medidas devo tomar para não ter prejuízo?

Evite compras parceladas, mesmo que não sejam cobrados juros; não use o crédito rotativo. A dica é: se não puder pagar à vista, estude pegar um empréstimo pessoal. Observe ainda as condições de parcelamento do saldo devedor no cartão, já que algumas instituições cobram tarifa para converter o saldo em conta parcelada. E não faça saques ou empréstimos no cartão, pois as tarifas são altíssimas.

4.Pagar contas no cartão é um mau negócio?

Sim, já que o banco cobra 1,99% do valor do título pela prestação do serviço.

5.O que devo fazer se eu receber um cartão que não solicitei?

Registre uma reclamação na empresa e no Banco Central e devolva o cartão quebrado por meio de carta com aviso de recebimento.

