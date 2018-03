Não tenho dinheiro para ver meu filho, diz mãe de jogador da Portuguesa

SÃO PAULO - Mércia Jesus dos Santos, de 31 anos, mora em Carnaíba, no sertão de Pernambuco, a 1.910 quilômetros de São Paulo e está desempregada. Mãe de Lucas Jesus dos Santos, atleta de 16 anos encontrado morto na piscina da Portuguesa na manhã desta quinta-feira, 20, ela está desesperada. "Minha situação está muito difícil, não consigo sair daqui para ver meu filho", diz aos prantos.

Ao Estado, Mércia contou que soube do que aconteceu com o Lucas pela televisão. "Ai, Meu Deus! É o meu filho, é o meu filho!", disse quando viu as imagens em um programa policial. Às pressas, ela saiu de casa para rodoviária. Queria saber o preço da viagem para São Paulo, mas não encontrou o guichê aberto. "Não tenho dinheiro para comprar passagem", diz.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em busca de trabalho, Mércia saiu de São Paulo para Pernambuco há cinco anos, levando um casal de filhos - a menina hoje tem 10; o menino, 13. Lucas ficou para seguir a carreira de jogador de futebol. "Ele tinha de ficar para realizar o sonho dele."

Ele me dizia que quando fosse jogador profissional iria me ajudar. Eu dizia para ele ficar tranquilo, que a mãe estava bem", conta Mércia. Hoje, ela vive de faxinas e renda do Bolsa Família.

Em São Paulo, Lucas morava com o avô, padrasto de Mércia. "Foi ele que me criou e criou meu filho. Foi o pai de todos nós", diz.