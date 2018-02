'NÃO SEI POR QUEM CHORAR'

Frequentadora de casas noturnas de Santa Maria, nas quais fotografa jovens para um site especializado em baladas, Mariana disse que a Kiss fora reformada recentemente com a eliminação de pelo menos três degraus entre a pista e o corredor de saída. Ela estava perto do palco quando percebeu o fogo.

"Agarrei duas amigas e arrastei-as para a porta. Também avisei outros três amigos para que saíssem", disse, ainda rouca de tanto gritar durante o incêndio na madrugada. "Eu me desesperei, mas acho que as pessoas, no clima da festa, não se deram conta que o fogo poderia se alastrar". / ELDER OGLIARI