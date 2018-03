'Não houve telefonema, ameaças. A gente não tinha o que temer'

Também pastor, Wilson Maia, de 32 anos, teria um encontro com Bruno na manhã de ontem, para tratar de assuntos relativos à igreja. Foi surpreendido pela notícia da morte. "Não conheci o Cabo Bruno, mas o pastor Florisvaldo, que era um exemplo para mim. O que se via nele nesses últimos tempos era a felicidade de viver fora da prisão."

Mentora espiritual do ex-justiceiro e quem o converteu ao cristianismo evangélico, a dona de casa Alaíde Guimarães, de 51 anos, estava bastante emocionada. Mesmo triste, dizia que agora ele vive com Deus. "O mais importante é que saiu sem dever nada à Justiça", afirmou. "Era um homem que só pensava em vingança e, de repente, passou a resgatar vidas. Do famigerado Cabo Bruno, ele se transformou em pastor." /W.C.