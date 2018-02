Não há regras sobre funcionamento de brinquedos

De acordo com a Prefeitura, o ideal é que os proprietários dos salões tenham um laudo de um engenheiro responsável ou ao menos da empresa dona do equipamento, comprovando seu funcionamento. Caso eles não tenham esses documentos, podem ser responsabilizados criminalmente em caso de acidentes. No entanto, a administração afirma que isso não faz parte das exigências para obter a licença de funcionamento de um bufê.