''Não é só mulher que fica nervosa no dia de casar'' O advogado Paulo Torciani, de 29 anos, é vaidoso. Tem 40 perfumes no armário e um no carro, para imprevistos. Anteontem, participou do dia do noivo. A ideia foi da namorada, Janaina, arquiteta de 27 anos. Os dois foram ao mesmo salão, o Jacques Janine, do Jardim França. Ela ficou no primeiro andar com as noivas; ele, no térreo, com os homens. Encontraram-se lá só na hora do almoço. Além dos serviços típicos de salão, passaram por um dia de spa. "Não é só mulher que fica nervosa", diz ele. "Almoçar com ela me deu tranquilidade."