Não é só a história que pode se perder A distribuição espacial dos arquivos públicos municipais no Estado de São Paulo revela uma peculiar concentração. Em novembro de 2009, o governo estadual registrava que 67 dos 645 municípios eram dotados de arquivos públicos. As antigas áreas cafeeiras, Vale do Paraíba, regiões de Campinas, Araraquara, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, reúnem a maioria deles - 40 instituições. O litoral norte e a Baixada Santista somam número aproximado ao da região metropolitana da capital, com 8 e 9, respectivamente. O sudoeste, imensa área abaixo do Rio Tietê, vales dos Paranapanema e do Ribeira, além do litoral sul, contam apenas com 10 arquivos municipais.