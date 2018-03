''Não é simples tirar 10 pessoas. Imagine 5 mi''

Um levantamento detalhado dessas regiões, encomendado pelo Ministério da Integração à Universidade Federal de Santa Catarina, será tema de uma reunião hoje, em Brasília, e de uma outra amanhã, convocada pela presidente Dilma Rousseff, para reestruturar o Sistema Nacional de Defesa Civil. O mapeamento das áreas de risco é fundamental para evitar tragédias.

"Há uma cultura do Brasil de esperar acontecer e aí trabalhar com a resposta", disse ontem o secretário, confirmando o relatório encaminhado à Organização das Nações Unidas (ONU) por sua antecessora no cargo, Ivone Maria.

Precariedade. Como informou ontem o Estado, o documento já admitia a falta de estrutura na prevenção e preparação de desastres no Brasil. Segundo Vianna, a situação da Defesa Civil nos municípios é mais precária do que a relatada à ONU. "Dos mais de 5 mil municípios do país, apenas 426 têm sistema de defesa civil cadastrados", resumiu.