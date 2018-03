Não é o Zé Dirceu!

Negou agora evidências de disputa com Antônio Palocci pelo poder no próximo governo com a mesma convicção já utilizada por ele neste ano para rechaçar notícias envolvendo seu nome ao escândalo da "nova Telebrás", às articulações que tiraram Ciro Gomes da corrida eleitoral, ao último dossiê aloprado, às Farc e o escambau.

A má notícia em pessoa virou uma espécie de genro que toda mãe imagina em pesadelos com a filha. Tem gente com medo dele, sem nenhum motivo para tal. A torcida do Atlético Mineiro, por exemplo, está apreensiva à toa com a possibilidade de lembrarem no clube do nome de José Dirceu para o lugar do técnico Vanderlei Luxemburgo! Pois se nem no governo Dilma Rousseff tem vaga pra ele, caramba!

Escolhidas a dedo

Não é de todo mau o cachê de 70 pagos por uma agência de modelos italiana a cada uma das 500 manecas selecionadas em Roma para a plateia de uma palestra do líder líbio Muamar Kadafi sobre o Islã. As duas que ele escolheu para passar o Alcorão depois do jantar devem ter levado mais algum por fora.

Cabelo X

O bilionário Eike Batista negou no Roda Viva de estreia de Marília Gabriela, na TV Cultura, que tenha comprado aquele seu topete novo num desses leilões beneficentes que costuma frequentar.

Meiga, eu?!

O machismo dá sinais de vitalidade nas novas gerações. Tem garotão por aí usando o adjetivo "meiga" como corruptela de "meio galinha". Pode?

El Pacificador

Quando, afinal, Lula vai levar o modelo de policiamento das UPPs do Rio para o México? Faz tempo que ele não tenta algo diferente em matéria de política externa, né?

The Fim do Mundo News

A meteorologia está confusa! Melhor sair de casa hoje preparado pra tudo: incêndio, enchente, frio e calor extremos, baixa umidade, poluição... O tempo bom, definitivamente, entrou em extinção.

Tendência natural

Virou moda entre chineses tingir pelos de cachorro em pet shops. No futuro, imagina-se, todo poodle será louro.

Paciência!

Se você não aguenta mais o debate político em torno das reformas fiscal e da Previdência, calma! As discussões sobre o novo salário mínimo estão só começando.

Boato infame

FHC não vai votar na Marina Silva! E não se fala mais nisso, ok?