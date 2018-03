''Não durmo há quatro anos'', diz moradora

Quem convive com o barulho de uma obra durante o sono é candidato a desenvolver problemas graves de saúde. Não dormir direito aumenta até a mortalidade, apesar de muitas vezes a causa ficar camuflada. A sonolência é responsável, por exemplo, por acidentes de trânsito.

O sono é favorecido pela queda de temperatura, de luminosidade e de ruído. "Se um desses fatores estiver comprometido, a pessoa desperta no meio da noite. Às vezes, ela nem percebe o despertar, porque é breve. Mas o descanso fica fragmentado", diz a pneumologista Lia Bittencourt, coordenadora do Instituto do Sono.

Prejuízos para a memória, atenção e raciocínio, irritabilidade e ansiedade são reflexos já percebidos no dia seguinte. Com o passar do tempo, o sono acumulado causa hipertensão, arritmia cardíaca, depressão, ganho de peso, queda na imunidade e diabetes (a insulina é secretada à noite). O barulho constante durante o dia pode causar problemas auditivos, além de também ser responsável por estresse.

Algumas pessoas se acostumam com o ruído. Para as que não conseguem viver em paz, a melhor alternativa é minimizar o som, seja com janelas que bloqueiam ruídos ou com tampões de ouvido. A necessidade de sono, de acordo com fatores genéticos, varia entre seis e oito horas por dia. Mas há quem precise de 12 horas e quem esteja bem com menos de seis.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

LIMITES SONOROS

Zonas residenciais

Entre as 7h e as 22h: 50 decibéis; das 22h às 7h: 45 decibéis.

Zonas mistas

Entre as 7h e as 22h: entre 55 e 65 decibéis; entre as 22h e as 7h: 45 a 55 decibéis.

Zonas industriais

Entre as 7h e as 22h: de 65 a 75 decibéis; entre as 22h e as 7h, de 55 a 60 decibéis.

Multa

Barulho: de R$ 4,5 mil a R$ 13 mil. Falta de licença: R$ 30.606.