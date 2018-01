Não deve chover durante desfile de carnaval em SP, prevê CGE

A capital paulista terá sol e calor com pancadas de chuva no final desta sexta-feira, 12, mas não deve chover no horário do desfile das escolas de samba, prevê o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Confira a previsão do tempo em todo o País

No decorrer do dia, o sol favorece a elevação das temperaturas e as máximas devem chegar aos 32ºC. Entre o final da tarde e o início da noite, a nebulosidade aumenta e ocorrem pancadas rápidas de chuva, entretanto há risco de pontos de maior intensidade com potencial para alagamentos.

No fim de semana, o tempo não muda muito e segue com sol, calor e pancadas rápidas de chuva no final das tardes. Os termômetros variam entre mínimas de 20ºC e máximas chegando aos 34ºC. A partir da terça-feira é que as chuvas começam a ganhar força e atingir a Capital paulista de forma mais generalizada.

Pelo País

Pancadas de chuva atingem nesta sexta-feira grande parte do Brasil, segundo informações do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). As áreas de instabilidade causadas pelo calor e pela umidade elevada deixarão o dia nublado e com pancadas de chuva a qualquer hora em boa parte do Centro-Oeste, no Pará, sul e oeste de São Paulo e no Paraná. Em alguns pontos dessas áreas poderá chover forte.

Na faixa norte do Amazonas, em Roraima, no centro-sul do Rio Grande do Sul, na parte central de Minas Gerais, em grande parte do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, o dia será de sol entre poucas nuvens. Nas demais áreas do País, o calor e a alta umidade do ar provocarão pancadas isoladas de chuva. As temperaturas seguirão elevadas na maior parte do Brasil.