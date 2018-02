'Não deixaram ele falar e foram atirando no peito' A casa de número 36 da Rua João Lourenço Fonte, no Jardim Elvira, Osasco, está fechada desde a morte do dono, o autônomo Paulo Oliveira de Jesus (foto). Traumatizada, a mulher dele deixou as coisas para trás e foi embora levando a filha do casal, de 6 anos. Foi ali que, segundo a família, uma equipe da Rota chegou às 16h40 de 27 de setembro procurando um ladrão que havia roubado a carga de uma empresa. "Não deixaram ele falar e foram atirando no peito", disse uma pessoa da família. Quatro PMs da Rota envolvidos na ocorrência estão detidos.