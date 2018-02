''Não dá para deixar só um vigia com radinho e cassetete'' O presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP), Arles Gonçalves Júnior, afirma que a solução seria manter as armas necessárias ao processo dentro dos próprios Fóruns, desde que com segurança adequada. "Pode ser feito como nos bancos, com cofres subterrâneos. Seria importante também ter PMs fazendo a segurança. O que não dá é para deixar um vigia, com radinho e cassetete, tomando conta. Quem assalta Fórum não vai lá com estilingue."