Não basta somente fazer compensação A compensação ambiental com o plantio de mudas deve ser dimensionada no contexto, de modo a beneficiar ambientalmente a região. O plantio deve ser bem efetuado, levando-se em consideração as características do solo e as espécies arbóreas. Mas também de igual importância é preciso haver um monitoramento permanente para garantir o pleno desenvolvimento ? por parte de um engenheiro florestal ou agrônomo. Não basta somente efetuar a compensação, é preciso que ela se consolide, com acompanhamento constante ? dependendo da espécie, de até um ano.