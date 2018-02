Naná Vasconcelos abre o carnaval da cidade pela 12ª vez Batuqueiros de maracatu de baque virado, sob a batuta do percussionista Naná Vasconcelos, abriram ontem oficialmente o carnaval do Recife. Desta vez, a decantada diversidade da festa pernambucana teve um toque de fado, via cantora portuguesa Carminho, convidada do percussionista, assim como Milton Nascimento. Foi a 12ª vez que Naná foi o mestre de cerimônia da festa de abertura. "Cada vez que toco é como se fosse a última, com toda a minha alma", disse Naná.