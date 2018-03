Namoradinha do Brasil - a missão

Estão zoando sem dó da pobrezinha na rede social, como, aliás, fizeram em outras mídias com Regina Duarte nas eleições de 2002. Bateu aquele medo na Soninha, sabe? Podia ter refletido melhor sobre a suspeita de sabotagem eleitoral na origem das panes do Metrô de São Paulo, mas não. Foi fissurada tuitar a primeira maluquice que lhe veio à cabeça e, desde então, virou chacota de milhares de teorias conspiratórias absurdas a ela atribuídas na internet.

Aconteceu num instante! Soninha não precisou nem de todos os 140 toques regulamentares de seu microblog para fazer cumprir uma nova etapa no seu destino de "Namoradinha do Brasil". Depois de certa idade, como se sabe, todas entram em pânico perante a opinião pública. Nada que o tempo não delete da memória seletiva de seus fãs.

Pai do ano

Quer ver um jovem cujo sucesso não lhe virou a cabeça? O Fiuk! Aos 19 anos, estouradão nas paradas, o ator e cantor nunca se mete em confusão - repara só! Talvez falte a Neymar um pai como o Fábio Jr., né?!

Atração à parte

Até que, toda coberta de gelo, Guarulhos fica bonitinha! Só se falava disso na Grande São Paulo após a tempestade de granizo de terça-feira. São Joaquim (SC) começou assim!

Mostra, mostra...

Paulo Skaf, o bravo candidato ao governo de São Paulo pelo PSB, resolveu colher imagens para sua propaganda eleitoral na frente da Fiesp. Ou seja: agora mesmo que não há mais motivo algum para José Serra continuar escondendo FHC na campanha tucana à Presidência.

Showroom

O crime organizado já se prepara para pegar carona no fenômeno comercial de Tropa de Elite 2. Quer distribuir no mercado negro, junto com o lançamento oficial do filme, algumas das armas cujas réplicas protagonizam a ação nos cinemas.

Era só o que faltava!

No encontro de ontem no Palácio do Planalto, Lula não convidou Silvio Santos para chefiar a Casa Civil do governo, no lugar de Erenice Guerra. E não se fala mais nisso, OK?!

Pra não sair de casa

O Dia Mundial Sem Carro só vai dar certo nas grandes cidades brasileiras quando transformarem a data em feriado nacional. Do jeito que foi ontem, francamente, vão acabar desmoralizando a efeméride.

Provocação

Luana Piovani está mais loura que de costume. Depois, reclama!