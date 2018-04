Nada nos prédios históricos indica sua importância Construídos entre as décadas de 1920 e 1940, os arranha-céus do centro foram o ponto de partida da modernização - e da consequente verticalização - da cidade. A discussão na época era a viabilidade de construir prédios tão grandiosos, com mais de quatro pavimentos. Tanto o comerciante José Sampaio Moreira quanto o imigrante italiano Giuseppe Martinelli enfrentaram olhares tortos da população e brigaram com a Prefeitura para conseguir autorização para subir os prédios.