Nada de calorão: previsão é de chuvas e temperaturas amenas no fim de semana

SÃO PAULO - Os paulistanos, que passaram calor nos últimos dias, terão um fim de semana de chuva e temperaturas mais amenas. A previsão é de instabilidade em toda a região Sudeste do País.

De acordo com o Climatempo, as temperaturas caem e só voltam a subir na segunda-feira, 14. Na capital paulista, a máxima prevista é de 19ºC para todo o fim de semana. A mínima chega a 17ºC no sábado e 15ºC no domingo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), deve haver pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante os dois dias na capital. Depois de muita nebulosidade, o sol aparece na Grande São Paulo na terça-feira do feriado.

Ressaca. O mar vai estar agitado durante o fim de semana. As ondas aumentam durante o sábado, com picos de até 1,5 metro na virada para domingo. O Climatempo explica que a agitação é causada pela passagem de um ciclone extratropical pela costa do Uruguai e da Argentina.

No litoral de São Paulo, o fim de semana vai ser de muita nebulosidade e com temperaturas amenas. Sábado será um dia com pouca chuva, que deve aumentar nos dias seguintes. Há possibilidade de pancadas e ventos fortes.

Quem viaja para o interior também pode esperar dias nublados, de temperaturas mais baixas e chuvas frequentes. Segundo o Inmet, pode haver queda de granizo e rajadas em várias regiões do Estado no fim de semana. As temperaturas voltam a subir entre segunda e terça-feira.