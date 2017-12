Na zona sul, telecentro vira 'bota-fora' de entulho

O prédio onde funcionava o telecentro ilustra o abandono do programa. Cercado por alambrado e sem nenhum segurança, o espaço hoje é usado por moradores de rua que dormem no gramado do local, cercado por alambrado e sem nenhum segurança.

Às quintas-feiras, quando acontece uma feira livre na Rua Francisco Soares, ao lado do telecentro, feirantes jogam restos de caixas e de alimentos dentro da repartição, como flagrou a reportagem do Estado.

Quem vê as fotos do telecentro em funcionamento no final de 2010, no blog criado à época por moradores que divulgavam as atividades do local, lamenta o abandono repentino.

"De repente, as aulas (de informática) pararam no início do ano passado. Aí fechou e muitos moradores de rua tomaram conta. É uma pena, eu vinha toda tarde acessar a internet", lamenta Jéssica Baptista, de 19 anos, estudante e moradora no Jardim Ingá.

A sujeira se acumula dentro do telecentro, com entulho esparramado por todos os cantos. "Aqui ninguém toma conta não, está tudo abandonado. A gente deixa algumas caixas com as frutas que sobraram para o pessoal (garis e moradores de rua) pegar mais tarde", contou um feirante que não quis se identificar.

Do outro lado da cidade, em Parada de Taipas, no extremo da zona norte, o Telecentro mantido pela entidade Mulheres Raça e Coragem também fechou as portas, apesar de as despesas continuarem sendo enviadas no início do ano para a Prefeitura. Oficialmente, porém, na porta da unidade existe só um cartaz com a informação "fechado para reforma por tempo indeterminado".

Sem explicações. Segundo os responsáveis pela ONG Mulheres Raça e Coragem, o Instituto de Organização Racional do Trabalho (Idort) comunicou que o local seria fechado, sem explicações. A ONG informou que recebia, em média, 3 mil alunos por mês em cursos de informática. / D.Z. e R.B.