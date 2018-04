Na zona sul, segurança já virou uma estratégia de marketing A segurança virou até estratégia de marketing para a venda de jazigos no Cemitério de Congonhas, no Jardim Marajoara, zona sul da capital paulista. "Aqui é muito seguro. Na vizinhança, há uma delegacia seccional e um batalhão da Polícia Militar", ressalta, pelo telefone, um animado corretor do Cemitério de Congonhas. "Tem até um segurança particular que fica na porta do velório. Nunca esse cemitério foi assaltado. É uma paz."