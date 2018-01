Na Zona Oeste de São Paulo, 80 mil devem ficar sem água

Durante pelo menos 36 horas, cerca de 80 mil moradores da zona oeste de São Paulo terão o fornecimento de água interrompido.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) prevê que o abastecimento seja cortado entre as 8 horas desta sexta-feira, 31, até as 20 horas de sábado, 1.

O motivo é a interligação de uma rede do novo reservatório Perdizes com a rede do reservatório já existente.

Moradores de Perdizes, Água Branca, Santa Cecília, Vila Pompeia, Higienópolis, Pacaembu, Parque Industrial Tomás, Vila Barra Funda e Parque dos Ferroviários vão ser afetados.

A Sabesp pede à população que utilize racionalmente a água do reservatório residencial para que as torneiras não sequem antes do restabelecimento do sistema.

Os casos de emergência serão atendidos pela Central 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita.