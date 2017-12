Na zona norte de SP, 388 ônibus continuam estacionados

Cerca de 500 ônibus ficaram paralisados na manhã desta sexta, 23

SÃO PAULO - Os 388 ônibus da viação Transcooper continuavam estacionados na garagem da empresa, na zona norte de São Paulo, por volta das 11h30, de acordo com informações da São Paulo Transporte S/A (SPTrans).

Motoristas e cobradores das empresas Transcooper e Fênix paralisaram as atividades na madrugada de hoje como protesto contra a falta de segurança na região do Jaçanã. Um micro-ônibus foi parado e incendiado no fim da noite de ontem na região. Ninguém ficou ferido e ninguém havia sido preso até as 8 horas de hoje, segundo a Polícia Militar.

Cerca de 150 carros da Viação Fênix, que cobrem sete linhas nos bairros de Santana, Horto Florestal, Tucuruvi e Jaçanã, na zona norte de São Paulo, voltaram a circular por volta das 6h30, segundo a SPTrans.

A Transcooper atende a 31 linhas nos bairros de Santana, Tucuruvi, Horto Florestal e Jaçanã, segundo a SPTrans. Ainda não há informações sobre quantos usuários foram prejudicados nesta manhã. O Plano de Apoio Entre Empresas Frente a Situações de Emergência (Paese) continua.