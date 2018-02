Na zona leste, obra exigirá 56 mil m² de desapropriações

No total, 84 imóveis serão derrubados para a construção das pilastras no canteiro central das Avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Mello e Sapopemba, onde passará o monotrilho, além das sete estações ao longo do trajeto do metrô entre a Vila Prudente e São Mateus. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado anteontem.

O primeiro trecho da obra, até São Mateus, está previsto para ser concluído até 2014 e vai contemplar 340 mil passageiros/dia, segundo Mauro Biazotti, diretor de Planejamento e Expansão do Metrô. /LUÍSA ALCALDE