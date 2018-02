Na volta do feriado, motorista enfrenta mais de 180 km de lentidão

Atualizada às 17h40.

SÃO PAULO - No retorno do feriado no fim da tarde deste domingo, 5, o motorista enfrenta pelo menos 182 quilômetros de lentidão nas principais rodovias que levam à capital. A pior situação é da Fernão Dias, com 49 quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo. O tráfego é lento do km 10 ao km 59 entre Bragança Paulista e Mairiporã.

Já na pista expressa da Rodovia Castello Branco, a lentidão está entre o km 79 e o km 52, na altura de Itu e Mairinque. Pela Imigrantes, o motorista que sai da Praia Grande enfrenta problemas entre o km 70 e o km 67. Na Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, está entre os km 292 e km 285.

Na rodovia Carvalho Pinto, segundo a concessionária Ecopistas, o excesso de veículos causa lentidão entre o km 96 ao km 78 para quem pretende chegar à capital. Na Rodovia Ayrton Senna, também em direção a São Paulo, o congestionamento se estende do km 32 ao km 27. Um acidente ainda causa retenção entre o km 136 e o km 134 na Rodovia Anhanguera, no sentido capital.

Na Tamoios, são 14 quilômetros de congestionamento, entre os km 92 e km 78, no sentido São Paulo. Na pista expressa da Raposo Tavares, o trecho com lentidão é de sete quilômetros, entre o km 41 e o km 34, também em direção a capital. A Rodovia Régis Bittencourt tem problemas entre o km 355 e o km 355 (Serra do Cafezal) e do km 286 ao km 280 (Embu das Artes).

Na pista expressa da Bandeirantes, há três trechos com retenção: do km 99 ao km 90, do km 76 ao km 58 e do km 15 ao km 13. Na Via Dutra, na chegada à capital, são 21 quilômetros de lentidão em quatro trechos: do km 100 ao km 113, do km 192 ao km 195, do km 86 ao 87 e do km 204 a km 208.