Na volta do feriado, trânsito é intenso em estradas paulistas

O motorista que voltou para São Paulo hoje, após o feriado de Nossa Senhora Aparecida, encontrou movimento intenso nas principais rodovias do Estado. Quem voltou do litoral para capital pela Rodovia dos Imigrantes enfrentou tráfego lento na serra, pelo menos até as 21h30 de hoje. O trânsito também foi intenso nas rodovias Padre Manoel da Nóbrega e Tamoios.

Na Via Dutra, o motorista enfrentou tráfego intenso e congestionamento, no sentido São Paulo, na região de Taubaté (SP). No sentido Rio, o trânsito também era lento na região próxima à capital paulista.

A Castelo Branco apresentou lentidão do quilômetro 47 ao 42, no sentido São Paulo. O tráfego também apresentava lentidão no sentido interior, na região de Osasco e Barueri. Na Régis Bittencourt, a lentidão se concentrou no sentido São Paulo, entre os quilômetros 51 e 44 e entre os quilômetros 293 e 281.

A Fernão Dias apresentou lentidão no sentido São Paulo do quilômetro 46 ao 59. Na Anhanguera, só houve lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 62 e 59. Na Bandeirantes, o motorista enfrentou tráfego intenso do quilômetro 17 ao 13, no sentido São Paulo.