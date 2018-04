Na volta às aulas, mímica e promessa de multas Além de traçar planos especiais para as 127 escolas públicas e particulares responsáveis por congestionamentos, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai usar mímicos e orientadores de trânsito para ensinar as crianças a usar a faixa de pedestres a partir de amanhã, quando voltam as aulas na rede municipal e em colégios particulares. Na rede estadual, as aulas começam na quarta-feira, dia 1.º.