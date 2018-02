Na Vila Madalena, uma 'Cohab chique'

Entre as centenas de conjuntos habitacionais projetados em São Paulo pelo antigo Banco Nacional da Habitação (BNH) - o órgão que mais financiou unidades no País - o Condomínio Natingui, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, apresenta uma diferença que garantiu seu futuro: boa localização e qualidade de projeto arquitetônico. O resultado é que hoje, 43 anos depois de inaugurado, seus 55 prédios com apartamentos de 68 m² de área já valem até R$ 300 mil. E o conjunto recebeu dos vizinhos o apelido de "Cohab chique".

O condomínio hoje é dividido entre Natingui I e Natingui II. Ali, estudantes universitários e arquitetos dividem espaço com familiares dos primeiros moradores.

O conjunto foi construído em 1968, quando o BNH (fundado em 1964) ainda seguia conceitos que marcaram os primeiros anos da habitação social no Brasil.

Mais tarde, a partir de fins da década de 1970, o órgão ficou conhecido pela construção em massa de unidades idênticas, ignorando diferenças sociais e culturais - modelo que predominou no País durante o regime militar e atingiu seu auge em São Paulo nas décadas de 1980 e 1990.

Conforme revelou o Estado na série de reportagens que começou no domingo e se encerra hoje, sete décadas depois da construção do primeiro conjunto habitacional da cidade - o Várzea do Carmo, no Glicério -, 10% dos paulistanos (ou 1,1 milhão de pessoas) vivem em unidades de moradia social.

O Condomínio Natingui, integrado à cidade e com projeto que garante boa habitação por décadas, é exemplo de um conjunto habitacional que deu certo. "Quem vive aqui gosta. O lugar vem mudando, a padaria da esquina foi derrubada para entrar uma de grife, mas aqui dentro, no condomínio, continuamos vivendo em um desses lugares que chamamos de "oásis" dentro da cidade", elogia a dona de casa Maria Rosa Antonioni, de 53 anos, que vive no conjunto há duas décadas.

A qualidade do projeto, segundo especialistas em habitação, é uma das razões principais para o sucesso da moradia social. "É simples: quem gosta cuida", explica a historiadora Simone Lucena Cordeiro, estudiosa da habitação social na cidade.

No caso do Natingui, quando problemas surgiram, os moradores se mobilizaram para corrigi-los: no início dos anos 2000, a "Praça do BNH", como é chamada a área verde no meio do conjunto, estava abandonada e havia virado ponto de uso e venda de drogas.

"Criamos uma associação e cobramos taxa mensal para conseguir fazer uma reforma. Hoje, a praça é o ponto de encontro da vizinhança", garante a professora de História Maria Regina Acquarone, de 49 anos, presidente da Associação dos Moradores do Condomínio Natingui. "As babás dos condomínios chiques trazem as crianças para passear, o pessoal faz jogging e tem campeonatos de skate. A praça ganhou vida de novo."

Mesmo com todo o cuidado de moradores, algumas características do conjunto foram modificadas: hoje, grades separam cada prédio (antes havia jardins) e o térreo, antes área de livre circulação, foi adaptado para receber garagens. Alguns moradores entraram na Justiça para poder construir "puxadinhos", também usados como garagem.

Localização. Para o arquiteto e urbanista Nabil Bonduki, especialista em habitação social, três fatores beneficiaram o conjunto: localização ainda próxima do centro, método construtivo anterior aos pré-fabricados que marcaram as construções do BNH e valorização do entorno. "Alguns conjuntos, como esse e outro próximo do Alto de Pinheiros, foram beneficiados pelo período em que o BNH ainda não se preocupava somente em construir unidades em massa." Bonduki lança, até dezembro, o livro Os pioneiros da Habitação Social no Brasil, que vai contar a evolução dos conjuntos habitacionais no País, com projetos de mais de 300 conjuntos de todo o Brasil.