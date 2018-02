Na véspera do feriado, trânsito é lento em direção ao litoral de SP

SÃO SEBASTIÃO - O movimento de veículos nas rodovias que dão acesso ao litoral norte de São Paulo e a Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, começou a se intensificar no final da tarde desta quarta-feira, 19, véspera do feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, comemorado em 31,7% dos municípios paulistas.

No Sistema Ayrton Senna/Carvalho Pinto, a concessionária Ecopistas informou que o trânsito ficou mais intenso a partir das 17h e o congestionamento deverá se prolongar até as 21h desta quarta e 7h e 11h de quinta.

Na Rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte, o fluxo também aumentou por volta das 16h. A grande circulação de carretas em direção ao Porto de São Sebastião dificulta a descida da serra, em Caraguatatuba. Na Rodovia Rio-Santos, entre Caraguatatuba e Ubatuba, há pontos de lentidão nos trechos de praias. Já no trecho entre Caraguatatuba e São Sebastião, há trechos com tráfego lento na região central de São Sebastião.

Para Ilhabela, a fila para embarcar nas balsas tem espera superior a uma hora. Segundo a Dersa, que administra as travessias litorâneas, seis embarcações estão realizando a travessia.

Capital. Na capital paulista, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava, por volta das 17 horas, 177 km de lentidão, acima da média para o horário.