Na última cheia, igreja desabou A maior enchente de São Luiz do Paraitinga ocorreu na virada de 2009 para 2010, quando o Rio Paraitinga subiu quase 10 metros. A inundação fez desabarem a centenária Igreja da Matriz, além de três casarões históricos do centro. A Capela das Mercês foi outra igreja centenária bastante danificada com a catástrofe. Quando as águas baixaram, órgãos governamentais constataram que seis dos 24 imóveis integralmente tombados haviam sido destruídos.