Na TV, Prefeitura prioriza transporte coletivo Uma nova campanha publicitária da Prefeitura que começou a ser veiculada nesta semana sublinha a prioridade defendida pela gestão Fernando Haddad (PT) ao transporte coletivo em detrimento do individual. A Prefeitura nega que as inserções tenham sido criadas após as gigantescas manifestações de rua do mês passado.