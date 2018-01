Na TV americana, série de ação policial faz 21 anos A novidade tecnológica a ser lançada nas viaturas da polícia de São Paulo abre uma fonte ainda maior de imagens para programas de TV que já se abastecem do universo do crime. Além dos noticiários diários ávidos pelo gênero, como SP Record, Brasil Urgente, de José Luiz Datena, na Band, e Boletim de Ocorrência, do SBT, dois programas semanais que se anunciam como reality show fazem boa audiência com cenas devidamente autorizadas pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo: o Polícia 24 Horas, na Band, e o Operação de Risco, na RedeTV!.