Na TV, algumas obras do arquiteto Paulo Mendes da Rocha O arquiteto paulistano Paulo Mendes da Rocha (foto), reconhecido e premiado internacionalmente, é o tema do episódio da série Casa Brasileira que vai ao ar na próxima sexta, às 22h30, no canal pago GNT. No programa, Paulo expõe a relação de sua arquitetura com a cidade e comenta alguns de seus projetos. "A casa é um pretexto; a questão é a cidade", explica ele, em trecho das gravações.