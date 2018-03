Na segurança, essa operação consolida a divisão do Rio ANÁLISE Com a 33.ª UPP, o governo Sérgio Cabral Filho (PMDB) conclui o cinturão de proteção aos grandes eventos e consolida a divisão do Rio, para efeito de política de segurança, em dois. O primeiro Rio segue um arco imperfeito, que começa na Rocinha, caminho da endinheirada Barra da Tijuca, e acaba no empobrecido Complexo do Alemão, na Penha, subúrbio carioca. É dentro dessa área que se concentrará a maior parte das atividades neste ano da Copa da Confederações e da Jornada Mundial da Juventude, da Copa do Mundo em 2014 e dos Jogos Olímpicos, em 2016. O outro Rio fica do lado: é um mosaico composto pela zona oeste (onde só há as UPPs Jardim Batan, em Realengo, e Cidade de Deus, em Jacarepaguá), o restante da Região Metropolitana (Niterói, São Gonçalo e Baixada Fluminense) e o interior.