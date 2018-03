Na sé, ruas e ônibus lotaram Eram 21 horas e as ruas do centro ainda estavam totalmente travadas. Centenas de trabalhadores se apinhavam nos pontos de ônibus e nas estações de metrô. Era impossível achar táxis. Na Praça da Sé, passageiros desciam dos ônibus e seguiam a pé. "Vou esperar aqui, tomar um lanche, terminar de ler o livro, não vou me estressar. Moro na Vila Matilde (zona leste) e até lá vou levar umas duas horas dentro do ônibus", calculava o auxiliar de administração Josué Fernandes, de 36 anos.