Na saída para o réveillon, vias para o litoral e o Sul têm lentidão

O motorista que deixou São Paulo ontem para o feriado prolongado de ano-novo encontrou lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes, na Mogi-Bertioga e na Régis Bittencourt. Hoje, a previsão é que o movimento continue intenso nas rodovias que ligam a capital ao litoral paulista e também na Régis, no sentido Curitiba, principal ligação com o Sul do País.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, segundo a concessionária Ecovias, a situação deve melhorar hoje somente a partir das 19 horas - ao longo do dia, são esperados entre 7 mil e 8 mil veículos por hora circulando no sentido litoral. Amanhã, a previsão é que haja lentidão pela manhã e no início da tarde, com melhora a partir das 17 horas.

Ontem, o trânsito fluía bem pela manhã, mas começou a se complicar no meio da tarde na Imigrantes. A lentidão começou às 16 horas perto do posto de pedágio, entre os kms 27 e 32, e em trecho de serra, entre os km 38 e 43. Às 19 horas, o congestionamento se estendeu também à Rodovia Cônego Domênico Rangoni, entre os km 61 e 65. A melhor opção, segundo a Ecovias, era a Anchieta. No sentido capital, o motorista encontrou lentidão apenas entre os km 53 e 51.

Quem decidiu seguir ao litoral pela Mogi-Bertioga também encontrou trânsito pesado no sentido litoral entre os km 77 e 84, por causa do tombamento de um caminhão. Até a solução do problema, a pista funcionou com faixa reversível.

Na Rodovia dos Tamoios, apesar de congestionamentos no início da tarde, a situação se normalizou a partir das 16 horas, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). As rodovias Rio-Santos e a Oswaldo Cruz, apesar da quantidade alta de veículos, não apresentavam congestionamentos.

Sul. Na Régis Bittencourt, no sentido Curitiba, o motorista encontrou lentidão ontem na Serra do Cafezal (trecho de pista simples) entre os km 337 e km 344, às 16h20. No sentido São Paulo, o tráfego seguia tranquilo.

Hoje, segundo o DER, a lentidão deve continuar principalmente na parte da manhã e início da tarde, entre 6 horas e 15 horas, no sentido Curitiba. / VITOR HUGO BRANDALISE