Na saída para o Natal, paulistano enfrenta lentidão na rodovia Régis Bittencourt

SOROCABA - Paulistanos que anteciparam a saída para o Natal e seguiam para o litoral sul de São Paulo e Curitiba pela rodovia Régis Bittencourt enfrentavam grandes congestionamentos desde o início da tarde deste sábado (20). Às 13 horas, havia 20 quilômetros de congestionamento no trecho entre a capital e Miracatu, no Vale do Ribeira.

Os motoristas enfrentavam longa fila do km 335 ao 350, nadescida da Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu. Outros cinco quilômetros de congestionamento ocorriam na passagem por Embu das Artes, entre o km 277 e o km 282. Na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, havia 16 quilômetros de congestionamento apenRégis Bittencourt as no trecho paulista. A fila de veículos seestendia do km 62 ao 58, na região de Mairiporã, e do k 52 ao km 40 próximo de Atibaia, tudo em razão do excesso de veículos.