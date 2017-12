Na saída para o feriado, SP tem a pior lentidão do ano

A saída para o feriado do dia de Nossa Senhora de Aparecida complicou o trânsito em São Paulo na noite desta sexta-feira. Às 19h, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou o pior índice de lentidão na cidade neste ano, com 221 km - cerca de 25,5% dos 868 km de vias monitoradas pelo órgão.O índice de lentidão estava quase 4% acima da média mais alta normalmente

Os piores congestionamentos da capital paulista estavam nos principais corredores: Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna; Corredor Norte-Sul, em ambas as direções; e a Avenida dos Bandeirantes, no sentido Rodovias dos Imigrantes. registrada às sextas-feiras. Segundo a CET, a situação deve piorar na próxima hora.