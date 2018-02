Na Régis, bandidos atacam no trecho de pista simples Motoristas e usuários enfrentam um risco adicional na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), que liga São Paulo a Curitiba, em um período em que o aumento no tráfego resulta em mais congestionamentos. Ladrões estão se aproveitando do trânsito parado para assaltar os viajantes.