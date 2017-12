Na região da Paulista, síndica de prédio pede economia de água

SÃO PAULO - Nos elevadores de um edifício na Rua Antônio Carlos, próximo à Avenida Paulista, região central de São Paulo, o anúncio foi feito na terça-feira, 13: é preciso economizar água. A síndica do prédio colocou em cada uma das quatro cabines, um aviso no qual explica que tem entrado pouca água da rua.

"Como é do conhecimento de todos, a falta de água, solicito que intensifiquem o controle, tendo em vista que hoje dia 13/10/2014, observamos que a água que entra da rua em nossas caixas, está significativamente pouca", afirma a síndica.

A Tecad, imobiliária que administra o condomínio, informou que o edifício está fazendo um racionamento preventivo. "Em que se pese nossas quatro caixas se encontrarem cheias, caso continue a baixa na entrada e os descontroles não poderemos garantir a necessidade do racionamento."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Procurada, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que houve um rompimento de tubulação na Rua Doutor Fausto Ferraz, na Bela Vista, a cerca de 1,5 km do edifício. E isto poderia ser a causa da pouca quantidade de água no prédio.