Na primeira segunda-feira do ano, SP tem trânsito tranquilo

O trânsito estava calmo por volta das 8 horas desta primeira segunda-feira do ano, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos com congestionamento nesta manhã. Fonte: CET A cidade registrava, às 8 horas, 21 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas, a maioria na zona leste de São Paulo, devido ao excesso de veículos, de acordo com a CET. Piores trechos congestionados - Radial Leste, sentido Centro, entre Ruas Candido Vale e Bernardino Brito F de Carvalho, com 4.867 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Américo Brasiliense e João Dias, com 2.710 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 2.341 metros; pista local entre Pontes Jânio Quadros e Tatuapé, com 1.300 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Rua Brasópolis e Viaduto Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Américo Brasiliense e João Dias Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Largo do Glicério e Avenida Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Avenidas Guilherme Dumont Villares e Taboão Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 2.341 metros; pista local entre Pontes Jânio Quadros e Tatuapé, com 1.300 metros - Corredor norte-sul: sentido Santana, entre Ruas Borges Lagoa e Onze de Junho - Avenida Braz Leme: sentido Centro, entre Ponte da Casa Verde e Rua Zanzibar Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Ruas Candido Vale e Bernardino Brito F de Carvalho Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, pista expressa entre Ruas Pacheco e Chaves e Wilson