Na primavera, El Niño pode provocar mais chuvas em São Paulo

A estação da primavera, que começa no Brasil nesta terça-feira, 22, às 18h18, deve registrar uma quantidade de chuva ligeiramente acima do normal no Estado de São Paulo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), isso deve ocorrer graças ao fenômeno El Niño (aquecimento superficial das águas do Oceano Pacífico equatorial), que irá influenciar o clima das regiões Sul e Sudeste do País.

Segundo o Inmet, nos próximos meses persistem as condições de grande variabilidade temporal e espacial, por esta ser uma estação transitória entre o período seco-frio e o úmido-quente. Por causa disso, mesmo com o sol aparecendo mais, haverá mudanças bruscas de temperatura.

De acordo com a meteorologia, é na primavera que ocorre a maior parte dos recordes de calor, normalmente antecedendo a chegada de frentes frias. Devido a essas mudanças rápidas, aumenta a ocorrência de temporais, com raios e rajadas de vento, que por vezes podem gerar queda de granizo.

Para o próximo trimestre, é esperado entre 150 e 250 mm de chuvas em cada mês - acima da média para a estação, que varia entre 50 e 220 mm. Em relação à temperatura, o Inmet avalia que a tendência é que fique com mínimas e máximas dentro da média, ficando acima do considerado normal apenas na região nordeste do Estado. As mínimas variam entre 13ºC e 17ºC e as máximas variam entre 25ºC e 30ºC, nos próximos meses.

Atualizado às 17h58 para acréscimo de informações