Na periferia, falta de árvores é três vezes maior

O contraste entre os bairros é grande: enquanto menos de 1% dos moradores de bairros como Consolação e Jardim Paulista não têm árvores perto de casa, esse número chega a 71% em distritos como o Limão, na zona norte, o mais cinza da capital. Quando qualquer outro indicador é comparado (taxa de pavimentação das ruas, por exemplo) a diferença entre bairros é consideravelmente menor.

Uma aparente contradição também é revelada na análise detalhada dos dados do Censo. Com a exceção do Limão, os distritos com menor taxa de arborização urbana são bem aqueles com maior cobertura vegetal – como Marsilac (68% dos domicílios não têm árvores em volta), Parelheiros (59%), Brasilândia (59,2%) e Perus (50,1%). Mesmo perto de áreas verdes, como as Serras da Cantareira e do Mar, esses bairros não conseguiram preservar as árvores nos locais nos quais houve intenso processo de urbanização a partir da década de 1960. / M.A. e R.B.