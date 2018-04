Na Paulista, peças de concreto também estão quebradas Com a reforma das calçadas da Avenida Paulista, em 2007, a Prefeitura instalou cerca de 200 lixeiras de concreto ao longo da via. Muitas já estão pichadas e com parte da base quebrada. Apesar de mais resistentes, as lixeiras metálicas instaladas dentro da base de concreto acabam entortando por causa da frequência com que são abertas por moradores de rua ou catadores em busca de comida e material reciclável.