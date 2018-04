Na Paulista, 500 fazem manifestação contra ação Cerca de 500 manifestantes contrários à reintegração de posse do assentamento Pinheirinho, em São José dos Campos, fecharam a Avenida Paulista, no centro de São Paulo, por quase duas horas no início da noite de ontem, no sentido Consolação. O grupo se reuniu no vão livre do Masp e caminhou até perto da esquina com a Alameda Ministro Rocha Azevedo.