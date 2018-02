Na Páscoa, 800 mil carros passarão pela Ayrton Senna e Carvalho Pinto

SÃO PAULO - A Ecopistas, concessionária responsável pelas Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, estima que durante o feriado prolongado de Tiradentes e Páscoa, entre 835 e 913 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio, nos dois sentidos

Haverá uma operação especial no sentido Campos do Jordão. Na quinta-feira, 21, de acordo com o movimento na rodovia, os condutores que se dirigem à cidade serrana terão uma faixa exclusiva para trafegar, entre o km 128 e o km 130 da Rodovia Carvalho Pinto. A faixa da esquerda da pista que opera em direção à São Paulo terá seu sentido invertido. A operação será devidamente sinalizada.