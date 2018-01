Na mesma noite, dois bancos são furtados em Itaquaquecetuba

Julia Baptista, da Central de Notícias

SÃO PAULO- Duas agências bancárias - uma do Banco do Brasil e uma do Banco Santander - foram furtadas na madrugada desta sexta-feira, 16, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. A polícia irá investigar o caso.

Por meio de uma testemunha, que avisou à polícia sobre um furto em uma agência bancária, mas sem saber informar o local, um policial começou diligências pela cidade.

Ao chegar à Rua Sebastião Ferreira dos Santos o policial encontrou no interior da agência diversas cédulas de R$ 10, um pé de cabra, extintores de incêndio e uma maçarico, além de dois caixas arrombados.

Outro policial, que procurava os autores do crime, ao chegar à Praça Padre João Álvares, notou que a porta de acesso da agência bancária estava aberta.

No local, ele encontrou uma corrente e um alicate de corte industrial, além de constatar que dois caixas haviam sido furtados.

Foram levados R$ 100 mil do Banco do Brasil, localizada na rua Padre João Álvares, e R$ 56.440 do Banco Santander da Rua Sebastião Ferreira dos Santos.