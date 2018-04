Na Marginal do Tietê, várias mudas já morreram Diálogos da reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Cades) ocorrida em setembro, divulgados no Diário Oficial da Cidade em dezembro, mostram que não houve a compensação ambiental para 559 árvores cortadas em 2009 nas obras de ampliação da Marginal do Tietê. Em determinado momento, o presidente do conselho, Carlos Fortner, diz que o órgão tentou trocar o plantio de mudas "por outras ações", o que não foi aceito pela Prefeitura. Mais de 10% das 4.589 árvores que existiam na Marginal foram removidas na ampliação das pistas.