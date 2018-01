Na manhã de Natal, aeroportos têm manhã tranqüila

Vinte vôos, de um total de 361 programados até as 8 horas desta quinta-feira, 25, nos principais aeroportos do País, estavam com atrasos de mais de meia hora, segundo boletim da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), o que representa 5,5%. Os cancelamentos totalizavam 58, representando 16,1%. No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, dos 31 vôos previstos, dois estavam com horários alterados e um cancelado. Em Congonhas, na zona sul da capital paulista, três decolagens foram canceladas e nenhum vôo estava atrasado, entre os 33 marcados. A empresa aérea Gol registrava oito vôos com alteração de horários e 19 cancelamentos no período do total de 116. A TAM, entre os 143 vôos programados registrava cinco atrasos e dois cancelamentos.