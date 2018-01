Na madrugada de Natal, mais de 300 motoristas são autuados no RJ

Na madrugada de Natal, 25, 324 motoristas foram autuados pela Operação Lei Seca no Rio de Janeiro. Houve mais de 1,3 mil testes de bafômetro e cerca de 1,5 mil motoristas abordados no período. No total, 49 veículos foram rebocados.

Cento e dois motoristas foram advertidos com sanções administrativas e outros sete passaram por sanções criminais.

A capital fluminense também registrou acidentes no trânsito. Houve um atropelamento por ônibus de um homem de 30 anos na Praia do Flamengo. Quatro pessoas ficaram feridas em uma colisão no Recreio. Já na Barra da Tijuca, um jovem ficou ferido em um capotamento.